BBP Milletvekili adayları Gençoğlu'nu unutmadı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve arkadaşları Bulgaristan Türklerinin sembol ismi Mümin Gençoğlu’nun anma törenine katıldı.

Kendisi de aynı zamanda baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan Alfatlı ile beraber Gençoğlu’nu anma törenine partisinin milletvekili adayları Harun Çiçek, Hasan uslu, M.Erhan Altan Selahattin Çelt ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı ile katıldı.

Ekrem Alfatlı, “Bulgaristan’da yaşanan zulmü tüm dünyaya duyuran Bal-Göç’ün temellerini atan bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan Mümin Ağa’mıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Evlatlarına, ailesine ve biz değerli manevi mirasçılarına da sabrı cemil diliyorum. Mümin Gençoğlu sayesinde bugün Bulgaristan’da soydaşlarımız dinini, dilini yaşayabiliyor. Onun sayesinde ‘Ne Mutlu Türküm’ diyebiliyor. Bugün onun sayesinde sesleri daha gür çıkıyor. Siz de babanızdan aldığınız mirası bu anlamda daha ileri götürmek için gayret ediyorsunuz” dedi.

Bursa protokolünün ve Bulgaristan Türklerinin yoğun ilgi gösterdiği program hatıra fotoğrafı ve Mümin Gençoğlu’nun hayatını anlatan kitap dağıtımı ile sona erdi.