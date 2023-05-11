BBP Milletvekili Adayları Kemal Akyıldız ve Hasan Uslu esnafları ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Bursa 1.Bölge Milletvekili Adayı Kemal Akyıldız ve Hasan Uslu seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hafta sonu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için çalışmalarını "girilmedik ev, ziyaret edilmedik işyeri, sıkılmadık el kalmasın" anlayışı ile sürdüren BBP Milletvekili adayları Kemal Akyıldız ve Hasan Uslu, Küçükbalıklı, Yeşilova ve Kemerçeşme’de esnaf ziyareti yaptılar.

Esnaf ziyaretleri sırasında hafta sonu gerçekleşecek seçimlerin önemine işaret eden esnaf ve vatandaşla buluşan onlarla konuşan BBP 1.Bölge Milletvekili Adayı Kemal Akyıldız şunları söyledi: “Bu seçimler ülkemizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Bir tarafta milli olan Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise yerel özerklikten bahseden ittifak. Bizler halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Önümüzde iki seçenek var. Ya milli olanı seçeceğiz ya da onların zıtlarını. Biz bu minvalde Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren ilk defa baraj sıkıntısı yaşamadan seçimlere hazırlandık. Halkımızdan bir oy BBP’ye bir oy da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy istiyoruz”

Kemal Akyıldız şöyle devam etti, “Yaşanılan ekonomik sorunlar pandemi kaynaklı. Bu sorunların üstesinden yine Cumhur İttifakı gelecektir. Hayat pahalılığı her geçen gün etkisini kaybetmiştir, satın alma gücümüz her geçen gün daha da yükselecektir”

Vatandaşlar Akyıldız ve Uslu’ya seçimlerde başarı dilediler ve destek sözü verdiler.