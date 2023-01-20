BBP, seçim startını Silivri'den verdi

BBP Silivri İlçe Başkanlığı, bugün Silivri’de partinin il yöneticileri ile bir araya geldi. İl Başkan yardımcısı Sinan Azder’in de hazır bulundu toplantıda, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde kullanmak üzere seçim aracını yola çıkardı. İlçe Başkanı Ramiz Aksu, il yöneticilerine teşekkür ederek, “seçim çalışmalarına dur durak bilmeden, Cumhur İttifakının ruhuna yakışır bir çalışma sergileyeceklerini” ifade etti.