BBP Silivri İlçe Başkanı Aksu' dan 10 Kasım mesajı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Aksu, mesajında “Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum. TBMM’nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşında ve sonrasında milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.