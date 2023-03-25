BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Muhsin Yazıcıoğlu anısına mesaj yayımladı

Aksu, mesajında şunları söyledi; "Şehadetinin üzerinden geçen 14 yıla rağmen milletimizin Muhsin Başkanı hep minnet duygularıyla hatırlamasını, ona karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak görüyoruz. Bizler, Muhsin Başkanın dava arkadaşları olarak ülkemize sahip çıkacağız. Birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek, birlikte var olmaya devam edeceğiz. Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan, millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı merhum Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve beraberinde şehadete yürüyen yol arkadaşlarını vefatlarının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."