BBP Silivri İlçe Başkanlığı'ndan Kongreye Davet

Büyük Birlik Partisi (BBP) Silivri İlçe Başkanlığı, 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ilçe kongresi öncesi kamuoyuna çağrıda bulundu. BBP Silivri İlçe Başkanı Resul Aslan tarafından yapılan açıklamada, kongrenin partinin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü adımlar atması adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kongrenin, BBP Silivri İlçe Binası’nda yapılacağı belirtilirken, Silivri halkının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının hem teşkilat için motivasyon kaynağı olacağı hem de ilçenin demokratik gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Resul Aslan yaptığı davette şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı günde tüm halkımızı ve gönül dostlarımızı aramızda görmekten onur duyarız. Kongremize katılımınız bizler için büyük bir kıymet ifade edecek. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

KONGRE BİLGİLERİ:

Tarih: 18 Mayıs Pazar

Yer: Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Binası