BBP yeni üyeleriyle güçleniyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Silivri’de üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda isim BBP’ye katılmaya devam ediyor. BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu ve İlçe Kadın kolları kurucu başkanı Hacer Aksu partiye yeni katılan üyelere parti binasında gerçekleşen program ile rozet taktı.