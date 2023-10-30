BBVA, 100. yıl coşkusunu Madrid'deki binasına taşıdı

Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Madrid'deki genel müdürlük binasına Türk bayrağını yansıttı.

BBVA, 100. yıl coşkusunu Madrid'deki binasına taşıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Garanti BBVA’nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Madrid’deki genel müdürlük binasına Türk bayrağını yansıttı.

Garanti BBVA’nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına, Madrid’deki ’La Vela’ Genel Müdürlük binasına Türk bayrağını yansıtarak eşlik etti. Garanti BBVA, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını, gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle büyük coşku ve mutlulukla kutladı. Bu kutlamaların bir parçası olarak İstanbul Genel Müdürlük binasını Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman