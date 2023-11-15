BBVA, İspanya'da yatırımcılara Türkiye tecrübelerini aktardı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Madrid’de Türkiye Yatırım Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği’nin İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu’yla (CEOE) birlikte düzenlediği davete BBVA CEO’su Onur Genç de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye Yatırım Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği’nin İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu’yla (CEOE) birlikte düzenlediği davete BBVA CEO’su Onur Genç de katıldı. 13 Kasım Pazartesi akşamı İspanya iş dünyasının önde gelen kurum ve temsilcilerinin katıldığı davette Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve CEOE Uluslararası İlişkiler Başkanı Marta Blanco’nun yanı sıra BBVA CEO’su Onur Genç de konuşma yaptı.

Konuşmasında Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik iş birliklerini değerlendiren BBVA CEO’su Onur Genç, küresel ekonomik belirsizlikler devam etse de mevcut konjonktürün iki ülke için uzun vadeli büyüme imkânı sunduğuna dikkat çekti. Onur Genç, “Büyük pazarlara yakın olan Meksika veya Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere artan bir talep var - stratejik konum açısından kaynaklara yakınlık daha fazla önem kazanıyor. Bu Türkiye açısından bir fırsat olduğu gibi, İspanya-Türkiye ikili ekonomik ilişkilerinin gelişimine de fırsat sağlıyor. Ayrıca, iklim krizine karşı alınan önlemler kapsamında, karbonsuzlaştırmanın finanse edilme ihtiyacı da önemli bir olanak sunuyor. Her iki ülke de yenilenebilir enerji alanında büyüme potansiyeline sahip. BBVA Grubu’nun Türkiye’deki yolculuğu Garanti Bankası’nın yüzde 25 hissesini satın alarak başladı, o zamandan bu yana pozisyonumuzu güçlendirerek bankadaki hisse oranımızı yüzde 86’ya çıkardık. Ülkenin stratejik jeopolitik konumunun getirdiği ticaret avantajları, genç iş gücü ve girişimcilik odaklı toplum, Türkiye’yi gelişen pazarlarda ön sıralara taşıdı. Hisse oranımızın artması Türkiye’nin bu büyüme potansiyeline duyduğumuz güvenin açık bir göstergesidir. Türkiye ve İspanya, büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmak için birlikte daha da yakın çalışabilecek iki kilit ortaktır” şeklinde konuştu.