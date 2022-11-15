BBVA, sürdürülebilir faaliyetlere ayırdığı kaynağı 300 milyar euroya çıkardı

BBVA, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için belirlediği hedefi bir kez daha artırarak 300 milyar euroya çıkardığını duyurdu.

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için belirlediği hedefi bir kez daha artırarak 300 milyar euroya çıkardı. BBVA, 2018-2025 aralığında sürdürülebilir faaliyetlere sağlayacağı 100 milyar euroyu geçen yıl 200 milyar euroya çıkarmıştı. Son açıklanan artışla hedefini 3 katına çıkaran BBVA, sürdürülebilir iş yatırımları kapsamında Eylül 2022’ye kadar 124 milyar euro finansman sağladı. Bu finansmanın yüzde 78’i iklim krizi yüzde 22’si de kapsayıcı büyüme için kullanıldı.

Yapılan açıklamaya göre, BBVA Grubu bünyesinde yer alan Garanti BBVA da bu taahhüde iklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme konusundaki öncü uygulamalarıyla katkıda bulunuyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerine destek vermeye devam eden banka, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için 2018-2025 yıllarında sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına toplam 150 milyar TL kaynak sağlamayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji finansmanının Türkiye’deki öncü bankalarından biri olarak, portföyünü yeni ürün ve projelerle çeşitlendiren bankanın 2022 yılında finanse ettiği yeşil projelerin büyük kısmını yenilenebilir enerji ve temiz ulaşım oluşturuyor. Bunun yanı sıra atık yönetimi, yeşil borçlanma araçları, leasing tarafında yine yeşil ürünler, temiz üretim, çevreci konut, sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, çevreci taşıt, su verimliliği ve altyapı temalarında finansman sağlayarak etki alanını genişletiyor. Sosyal finansmanda ise en büyük etki alanını kadın girişimcilere sağlanan finansman oluşturuyor. Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi amacıyla iş gücüne katılımı teşvik edecek çalışmalara imza atan Banka, Kadın Girişimci Programı kapsamında kadın girişimcilere özel kredi desteği sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, “Sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı için 2025’e kadar dünya genelinde 275 trilyon dolar yatırım ihtiyacı bulunuyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bir iş fırsatı haline geldi. Biz de çok hızlı bir şekilde sürdürülebilir finansman sağlamaya başladık. Eylül 2022’de, 2018-2025 yılları için ilk hedefimiz olan 100 milyar Euro finansmanın üzerine çıktık. Bu nedenle 2018-2025 dönemi hedefimizi 3 katına çıkartarak sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına 300 milyar euro ayırmaya karar verdik. Böylece Avrupa’da sürdürülebilir işler için en iddialı hedef belirleyen banka olduk. Ancak daha da önemlisi stratejik önceliklerimizden biri haline gelen sürdürülebilirliği ne kadar önemsediğimizi somut şekilde gösteriyoruz. Yaşadığımız dönemde temiz enerjiyi desteklemek, iklim krizi ve eşitsizlikle mücadele etmek için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Dünya; dijitalleşme, yeni baş dönüştürücü teknolojilerin varlığı ve karbonsuzlaştırma ekseninde hızla değişiyor. Bizim de bu değişimlere adapte olmamız gerekiyor” dedi.