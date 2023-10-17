Bebeğinin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi

Bursa'da motosiklet sürücüsü bir baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti. Tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Bebeğinin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da motosiklet sürücüsü bir baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti. Tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı. Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi. Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.