Bebek bezinin altına uyuşturucu saklamışlar: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda poşetteki bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 9 parça halinde 1 kilogram 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebek bezinin altına uyuşturucu saklamışlar: 2 kişi tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda poşetteki bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 9 parça halinde 1 kilogram 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik saha çalışmaları çerçevesinde Çorlu ilçesinde bir araca operasyon düzenledi.

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Yapılan aramalarda, poşetteki bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 9 parça halinde 1 kilogram 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.G. ve B.G. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.