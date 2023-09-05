Bebek kirpiler koruma altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı.

Bebek kirpiler koruma altında
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 ay önce Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 6 kirpi yavrusunun özel kuvözde bakım ve beslenmelerinin ardından, doğal ortamda yaşayacak erişkinliğe ulaştığı kaydedildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Paylaşımda, bundan böyle kirpi yavrularının yaşamlarını merkezin bahçesinde sürdürecekleri aktarıldı.