Bebek'te restoranın balkonu çöktü: 4 yaralı

Beşiktaş Bebek’te bulunan bir restoranın balkonu çöktü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’teki Arnavutköy Caddesi’nde bulunan bir restoranın balkonu çöktü. Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaymakamlık: "Yaralıların durumu iyi"

Beşiktaş Kaymakamlığından konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bebek Arnavutköy Caddesi’ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.