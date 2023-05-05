Bebekle binilen elektrik bisiklet otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’de alışveriş yaptıktan sonra bebeği ve eşiyle elektrikli bisiklete binerek evine doğru yola çıkan sürücü, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, eşi ve bebeği yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile alışveriş yapan yabancı uyruklu H.C., bebeği ve eşi N.C. ile elektrikli bisiklete binerek eve gitmek için yola çıktı. H.C. elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken E.T. yönetimindeki 34 DRE 612 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile H.C., eşi N.C., bebeği ve aldıkları eşyalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları sedyeye alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.