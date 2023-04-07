BEBKA'dan İnovatif fikri olan girişimcilere 'SeedUP' ile can suyu

BEBKA’nın 4.sünü düzenlediği SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nın tanıtım toplantısına Türkiye çapından yoğun katılım oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde yürütülen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programını hayata geçirdi. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin hedeflendiği program çerçevesinde firmasını kuran girişimcilerin mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve iş fikirlerinin hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Hedefimiz, girişimcilik ekosistemini geliştirmek

Programın tanıtım toplantısında açılış konuşması yapan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bu yolda güçlü bir ekosistem oluşturmak gün geçtikçe önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi de çok kıymetli” dedi.

BEBKA tarafından yürütülen Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine odaklandıklarını kaydeden Genel Sekreter Durak, “İnovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek hedefiyle SeedUP İnovatif Girişimcilik Programını tasarladık. BEBKA koordinasyonunda; BursaTTO, MARKA, GMKA ve TRAKYAKA iş birliğinde yürütülecek ve 9 ay sürecek olan program, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de ikamet eden ve girişimcilerin inovatif iş fikirlerini hayata geçirerek ürünlerini ticarileştirecekleri ya da firmalarını kuracakları, sonrasında eğitim ve mentorluklar ile desteklenecekleri uzun soluklu bir süreç olacak” dedi.

Girişimcilerin, finansman konusunda yeni fırsatlara ulaşabileceklerini de dile getiren Durak, “SeedUP Programımız dışında yürüttüğümüz Bölgesel Girişimcilik Sermayesi Mali Destek Programı çerçevesinde 11 fona toplam 100 milyon TL kaynak ayrıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgemizdeki girişimcilere bu fonlardan yatırım alma imkânı sağlanacaktır. SeedUP Programını başarıyla tamamlayan girişimciler de bu fonlarla görüşme fırsatı yakalayabilecek” şeklinde konuştu.

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “SeedUP İnovatif Girişimcilik Programlarını daha önce 2019 ve 2021 yıllarında yine BEBKA iş birliğiyle gerçekleştirmiştik. Bu sene programın 3.sünü gerçekleştirirken etki alanımızı genişletiyoruz. SeedUP Programıyla inovasyon ve girişimciliği desteklemeye devam ederken, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için de önemli bir rol üstlenmiş oluyoruz. Programımız yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirerek girişim sayılarını artırmayı, bölgesel kalkınmayı ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni işletmelerin kurulması ve büyütülmesi bölgemizin ekonomik potansiyelini artıracak ve yeni iş imkanları sağlayacaktır. Girişimlerin başarıya ulaşması için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor, biz de programımızda girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayarak, başarıya giden yolda onlara destek oluyoruz. Böylelikle SeedUP Programı bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Program BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş’ın SeedUP Bilgilendirme Sunumu ile devam etti. Programa başvuruların 31 Mart 2023 tarihi itibariyle açıldığını ifade eden Ulutaş, “Başvurular için son tarih 30 Nisan 2023. Bu tarihe kadar girişimcilerimizden başvuruları bekliyoruz” diye konuştu.

Başvuruların www.seedup.bebka.org.tr adresinden alındığı vurgulandı. Programın son bölümünde 2019 ve 2021 yıllarında yürütülen SeedUP Programlarında başarılı olmuş, şirketlerini kurmuş ve ihracata başlamış girişimciler “Yusuf Taş (Troia Global) ve Yusuf Aydın (Elbesoft Yazılım) tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların cevaplandığı programın yayınını kaçıranlar BEBKA’nın Youtube kanalı üzerinden izleyebilecek.