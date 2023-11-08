BEBKA, girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi sürdürüyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesindeki Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğinde yürütülen 2023 SeedUPİnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan girişimciler, yatırımcılara projelerini anlattı.

‘Fikirden Ürüne, Üründen Yatırıma’ parolasıyla başlatılan SeedUPİnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan ve Demoday etkinliğine katılım sağlayan 7 girişimci, projelerini yatırımcılarla paylaşma imkânı buldu. Bursa TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun programın detaylarını anlattığı etkinlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, Kültepe Yatırım AŞ Temsilcisi İbrahim Ulukaya, Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Temsilcisi Sadık Köseoğlu, Boğaziçi Ventures Temsilcisi Gizem Sezer, Eksim Ventures Temsilcisi Serdar Bahadır, Vefa Group Temsilcisi Tolga Erkmen, Epochsystem Yazılım Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Temsilcisi Seçkin Yılmaz, Ventures&MentorsLeague Temsilcisi Ufuk Batum ve GF Startups& Erdem Kaya Patent Temsilcisi Engin Alemdar’dan oluşan jüri, katılımcılara yatırımları tanıttı. Her bir girişimci için yapılan soru cevap seanslarının tamamlanması ile Demoday programı tamamlandı.

“Girişimcilere desteğimiz sürecek”

BEBKA Uzmanı Yasemin Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, 2023’ün ilk 9 ayında Türkiye’de 219 girişimin yatırım aldığını ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdiğini vurguladı. Bayram, “Girişimcilik kültürü ve ekosistemini güçlendirmek önemlidir. BEBKA olarak, öncü sektörlerde girişim sayısını artırmayı ve girişimlerin büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, inovatif iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek vermek için SeedUPİnovatif Girişimcilik Programını bölgedeki teknoloji transfer ofisleri ile birlikte tasarlayıp uyguluyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 3 SeedUPprogramı ile 76 kişiye eğitim ve mentorluk sağladık. 27 girişimci yatırımcılarla buluştu, 10 şirket kuruldu ve 46 kişi istihdam edildi. Bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine destek vermek ve girişimcilere finansmana erişim sağlamak amacıyla Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı’nı ilan ettik. Bu programla yatırımların artırılmasını hedefliyoruz ve gelecek vadeden girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gelişime katkı sağlıyoruz”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık da “Mart 2023 itibarıyla başlayan ve 9 ay süren SeedUPİnovatif Girişimcilik Programı çerçevesinde, Nisan ayında 3 bilgilendirme toplantısı ile tanıtımları gerçekleştirildi ve başvurular alındı. SeedUP 2023 çerçevesinde girişimcilerin ihtiyacı olan tüm konular, A’dan Z’ye alanında uzman eğitmenlerle girişimcilere aktarıldı. Akabinde her bir girişimciye biri sektörel, biri akademik olmak üzere 2 mentor ataması yapılırken toplam 60 saat mentorluk ile girişimciler desteklendi. Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa TTO olarak, girişimcilerimizin gelişimine katkı sağlayabilmek adına ayrıca KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Günü, TÜBİTAK TEYDEB Destekleri Bilgi Günü ve Ticarileştirme Süreçleri ile ilgili 3 eğitimi daha yüz yüze gerçekleştirdik. Programımızın son ve en önemli aşaması olan girişimcilerimizin yatırımcılarla buluştuğu Demoda yetkinliğimizin önemli sonuçları beraberinde getireceğine inanıyorum” dedi.

BTÜ Öğretim Üyesi-BursaTTO Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ise, BEBKA finansörlüğünde yürütülen 2 SeedUP programının başarısına dikkati çekerek, “SeedUPİnovatif Girişimcilik Programımızda 146 saat eğitim ve 214 saat mentorluk sonrası 6 şirket kurulumu, 4 marka tescili, 8 proje başvurusu (TÜBİTAK, KOSGEB vb.), 4 desteklenen proje, 1 ihracat yapan girişimci (16 milyon ciro, 756 bin USD ihracat, Fas/Casablanca şube açılımı) ekosisteme kazandırıldı” diye konuştu.

Bir program girişimcisinin geliştirdiği cihazın NATO envanterine kayıtlı olduğunu, girişimci bir ekibin de 3 yarışmada, 5 dalda ödül aldığının altını çizen Bedeloğlu, bu tür programların girişimcilik ekosistemini geliştirirken ülke ekonomisine de ciddi ivme kazandırdığını söyledi.