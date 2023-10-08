BEBKA ile görüşmeler yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BEBKA çalışanları ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, BEBKA’yı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bursa- Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yürütülen faaliyetleri ve hayata geçirilecek olan projelerin tanıtımını yaptı. Bilecik adına yapılan çalışmalar ile hangi sorunların nasıl yöntemle giderilebileceği görüşüldü. Görüşmede Vali Aygöl, "BEBKA ile bir araya geldik. Değerli çalışanlarımızı yerinde ziyaret edip yürütülen projeler hakkında bilgi aldık. Bilecik için yapılabilecek çalışmaları da değerlendirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.