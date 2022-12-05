BEBKA, mesleki eğitimlere devam ediyor

BEBKA, istihdama yönelik faaliyetlerini Eskişehir’de düzenlediği raylı sistem firmalarına yönelik ‘Kaynaklı İmalat Standartları Eğitimi’ programı ile sürdürdü. Çalışma ile raylı sistem sektörüne yönelik nitelikli işgücünün kazandırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kaynakların yerinde ve etkin kullanımı ile sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmak için bölgede öne çıkan sektörlere yönelik yürüttüğü faaliyetlere yenisini ekledi. Eskişehir’de düzenlenen Kaynaklı İmalat Standartları Eğitim Programı’nda, kentin en önemli sektörlerinden biri olan raylı sistemler için nitelikli işgücü kazandırılması hedeflendi.

BEBKA, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi iş birliği ile yapılan eğitim programı, bölgesinde raylı sistemler sektörü özelinde kaynaklı imalat yapan firmalara yönelik gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan 25 sektör çalışanına, tahribatsız muayene yöntemleri, TS EN 15085, TS EN ISO 14731, TS EN ISO 9606-1, TS EN ISO 9606-2, TS EN ISO 14732, TS EN ISO 9712, TS EN ISO 5817 kaynak hataları konularında eğitimler verildi.

BEBKA, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 için belirlemiş olduğu ‘Genç İstihdamı’ teması çerçevesindeki faaliyetlerine önümüzdeki dönemde de yoğun eğitim çalışmalarıyla devam edecek.