BEBKA, metaverse akademi ile eğitimde yenilikçiliği ve mükemmelliği destekliyor

BEBKA, geleceğin teknolojileri konusunda gençlerin yetkinlik kazanmasına imkan sağlayacak olan Metaverse Akademi projesinin tanıtımlarına başladı. 7 AB ülkesinden ve Güney Afrika’dan toplam 12 ortağın dahil olduğu proje kapsamında 19 teknoloji ve girişimcilik konulu eğitimi içeren çevrim içi ücretsiz bir platform kurulacak.

Sağlık, eğitim ve üretim gibi çeşitli alanlarda artırılmış, sanal ve karma gerçeklik (AR/VR/XR) teknolojilerinin öneminin giderek arttığı günümüzde, insan yaşamının da dijital odaklı bir ortama doğru evrildiği görülmektedir. Söz konusu dönüşüm de istihdamda yeni bir döneme girildiğini göstermekte. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Metaverse Akademi adını verdiği proje ile AR/VR/XR alanında 19 farklı teknoloji ve girişimcilik konulu eğitimleri içeren çevrim içi ücretsiz bir platform kurmaya hazırlanıyor.

Toplam 1,33 milyon Avroluk bütçe ile ve 36 ay sürecek projenin açılış toplantısı BEBKA ev sahipliğinde düzenlendi. İki gün sürecek etkinliklerin açılış konuşmasını BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram tarafından gerçekleştirildi. Metaverse Akademi projesinin açılış toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, proje hakkında bilgi verdi. Teknolojinin kullanılarak daha iyi öğrenme metotlarının sunulduğu projenin Çevrimiçi Açık Öğrenme Platformu kapsamında gerçekleştirildiğini söyleyen Bayram, "Birlikte, eğitimde devrim oluşturmak için geleceğin teknolojilerinin gücünden yararlanma misyonunu üstlendik ve kolektif çabalarımızın önemli başarılara ve gelecekte başka projelere kapı açacağından şüphem yok. Projemizden bahsederken iş birliğinin ve açık iletişimin önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Her birimiz masaya benzersiz bakış açıları ve uzmanlıklarımızı getiriyoruz. Ortak hedeflerimize ancak kolektif çabalarımızın sinerjisi sayesinde ulaşacağız" dedi.

Geleceğin teknolojilerini yakalamak, bölgedeki ve ülkedeki gençlerin ve sanayicinin bu teknolojilerde rekabetçi olabilmesi, bu sektörlerde hem istihdam hem de iş imkanları oluşturabilmeleri amacıyla oluşturdukları projenin önemine değinen Bayram, "Ajansımız, proje ortakları ile birlikte mesleki eğitim, girişimcilik ve sanayiyi odağına alan bir proje tasarlamış, bu projeye yedi Avrupa Birliği ülkesinden ve Güney Afrika’dan toplam 12 ortak dahil etmiştir. Proje ile Türkiye başta olmak üzere, geleceğin teknolojileri konusunda gençlerimiz yetkinlik kazanacak, bu alanlarda nitelikli istihdam ile birlikte başarılı girişimcilik örnekleri sergileyebilecektir " şeklinde bilgi verdi.

Sabri Bayram, sözlerini tamamlarken Avrupa Birliği’ne projeye verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini ifade etti.