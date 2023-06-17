BEBKA'nın 16 milyon lira ciro oluşturan SeedUP programında yeni dönem başladı

İnovatif iş fikri olan ve firma kurmak isteyen girişimcilere yönelik 4’üncüsü düzenlenen, bugüne kadar 16 milyon TL ciro ve 750 bin dolarlık ihracatı da beraberinde getiren SeedUPİnovatif Girişimcilik Programı çerçevesinde, Girişimcilik Müşteri Analizi ve Pazar Araştırmaları Eğitimi TechINBursa Girişimcilik Merkezinde gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO), Doğu Marmara (MARKA), Güney Marmara (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde yürütülen SeedUPİnovatif Girişimcilik Programı ile Bursa, Doğu Marmara (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova), Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale) ve Trakya’da (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) faaliyet gösteren Start-up’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörelmentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hedefleniyor. Programın ilk hibrit eğitimi BEBKA bünyesindeki TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

16 milyon TL ciro, 750 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

SeedUP programının bu yıl 4’üncüsünü düzenlediklerini belirten BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğümüz Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programda, girişimcilere ve yatırımcılara yönelik birçok program yürütüyoruz. SeedUP’ta da girişimcilerimiz aldıkları eğitimler ve mentor destekleriyle ilerliyor. Eğitim aldıktan sonra iş fikirlerini iş modeline çevirebilecekler. Program ilerlerken bazı fikirler işletmeye dönüşecek, bazı fikirler ise yatırım alacak. Önceki 3 programımız sonucunda 76 kişiye, toplam 210 saat girişimcilik eğitimi verildi. 45 kişiye de 405 saat mentorluk desteği sağlandı. 27 girişimci ise Demo Day etkinliklerinde yatırımcılara sunum yaptı. Tüm bu süreç sonunda 10 firma kuruldu, 2 firma ihracata başladı ve 46 kişiye istihdam imkânı sağlandı. 4 marka tescili gerçekleşirken 16 milyon ciro ve 756 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Sadece bir girişimcimiz, 300 bin dolarlık yatırım aldı. Yine bir girişimcimiz, kitlesel fonlama kampanyasına çıkarak 1 milyon 700 bin talep topladı. Girişimcilerimiz yurtdışında şubeler açtı. Bu program ile başarılara yenilerinin ekleneceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Pazarlama konusunda bilgiler paylaşan Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Nacar da “Bir girişimin başarısız olmasının en önemli sebepleri; pazarın o girişime ihtiyaç duymaması, finansal kaynağın tükenmesi ve doğru ekibin kurulamamasıdır. Detayların iyi hesaplandığı, analizlerin doğru yapıldığı iyi bir işin başarısız olma ihtimali yok. Kötü bir işin ise başarılı olma ihtimali kesinlikle söz konusu olmaz. İstek ve ihtiyaçların doğru analizleriyle hedef kitleye ulaşırsak başarıyı yakalamamız da bir o kadar kolay olur. İhtiyacın isteğe dönüşme aşamasında ise karşımıza pazarlama çıkar. Pazarlama ile pazardaki bilgiyi şirkete aktarıyoruz. Rakiplerin analizinin yapılması, oyunu kendi kurallarımıza göre oynama fırsatı verir. Tüketici davranışları da girişimler için önemli veri sağlar. Kısacası bir girişimin başarıya ulaşması için pazarlama ile ilgili birçok noktada analizler yaparak yol haritamızı belirlemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

SeedUP Programı çerçevesinde şirketleşen girişimcilerden kriterlere uyanlar, BEBKA binasında faaliyete geçen TechINBursa Girişimcilik Merkezinin ofis imkanlarından da faydalanabilecek. Yılsonunda yatırımcı karşısına çıkacak olan girişimcilerin eğitim ve mentorluk süreçleri devam etmektedir.