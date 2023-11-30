BEBKA'nın desteklediği 18 teknoloji girişimi, Helsinki'de dünya sahnesinde

Dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden Slush, BEBKA’nın da desteklediği teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor. 18 seçkin girişim, Helsinki’de teknolojik ve inovatif çalışmalarını sergileme fırsatı buluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından destekleniyor. 2023’te global pazarlara açılmayı hedefleyen 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimleri Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenecek küresel etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak. Helsinki’de düzenlenen Slush 2023 organizasyonuna 18 teknoloji girişimimiz katılım sağlıyor.

Türk girişimciler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 1 Aralık’ta sona erecek Slush 2023 organizasyonu kapsamında yapay zekâ, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerini tanıtacak. 20 binden fazla buluşmanın gerçekleşeceği ve 300’den fazla etkinliğin düzenlendiği organizasyonda 5 bin girişimci, 3 bin yatırımcı ve 300 medya temsilcisi bir araya geliyor. Ücretsiz giriş imkânı sunulan etkinlikte Türk teknoloji girişimleri, yabancı yatırımcılarla buluşarak gelecekteki iş ortakları ve potansiyel müşterilerle tanışma şansı elde edecek. Slush 2023, Türk teknoloji girişimlerine uluslararası alanda görünürlük kazandırarak, Türk teknoloji ekosistemini küresel bir çerçevede temsil etme fırsatı sunuyor.

Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alandaki başarılarına dikkati çeken BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Slush 2023’ün Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını belirterek, “Dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden biri olan Slush 2023, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alanda ses getirmesine imkan tanıyan büyük bir fırsat. BEBKA olarak, Türk girişimcilerimizin teknolojik potansiyelini dünya ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, Türk teknolojisini küresel arenada temsil etmek ve yeni iş birlikleri kurmak adına önemli bir adım olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda beş kalkınma ajansı olarak desteklediğimiz girişimcilerimizin Helsinki’de sergileyeceği başarıları merakla bekliyoruz. Girişimcilik ekosistemimizin gelişmesi adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’ kapsamında başarılı olan girişimciler; Slush 2023 etkinliğine katıldıktan sonra 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show (CES) ardından 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez düzenlenecek Web Summit Qatar’a da katılım sağlayacak. Start-up’lara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacak.