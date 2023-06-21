BEBKA Yönetim Kurulu, bölgesel gelişmeyi masaya yatırdı

BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde toplandı. Toplantıda Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 2024-2028 Bölge Planı detaylı olarak ele alındı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın başkanlığında Bilecik’in Osmaneli Belediyesi’nde Osmaneli Tarihi İpek Böcekçiliği Konağında düzenlendi. Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ele alındı

BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşıldı. Toplantıda bölgesel gelişmenin; ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı taşlarını oluşturan, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçirmesini esas aldığı vurgulandı. Bu vizyon çerçevesinde bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel politikalar mercek altına alındı. Bölgemiz illeri için geliştirilen stratejiler üyelere arz edildi.

2024-2028 Bölge Planı detaylandırıldı

BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı da görüşüldü. Uzun süren yoğun çalışmalar sonucu oluşturulan vizyon ve stratejik öncelikler hakkında bilgi paylaşıldı. Yerel paydaşlar görüş süreci tamamlanan Bölge Planında proaktif yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, altyapının ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, dengeli mekânsal gelişme ve ekonomik büyümenin sağlanması, insani gelişmişlik ve toplumsal hizmetlere kapsayıcı erişimin sağlanması konuları ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca Bölgesel Girişim Sermayesi Programında gelinen aşama onaya arz edildi.