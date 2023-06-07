BEDAŞ açıkladı: Saatler sürecek elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleler

8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 08/06/2023 09:00:00 - 08/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, PTT, SEBİL, ÇUKURCA sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 08/06/2023 09:00:00 - 08/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 08/06/2023 09:00:00 - 08/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER BULVARI sk bölgelerinde 08/06/2023 09:00:00 - 08/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, MORMENEKŞE, TİFTİK, İLTER sk bölgelerinde 08/06/2023 13:00:00 - 08/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 08/06/2023 13:00:00 - 08/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



9 HAZİRAN 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6093., 6096. sk bölgelerinde 09/06/2023 09:00:00 - 09/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 09/06/2023 09:00:00 - 09/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 09/06/2023 09:00:00 - 09/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 09/06/2023 09:00:00 - 09/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 09/06/2023 13:00:00 - 09/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ BOSTANCI sk / BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ALİ BALCIOĞLU, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÖKTÜRK, GÜLDANE, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARABAĞLAR, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, SAZLI, SOĞANLI, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YOL, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN, SARDUNYA, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 10/06/2023 09:00:00 - 10/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 10/06/2023 09:00:00 - 10/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 10/06/2023 09:30:00 - 10/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAKİ, BEKA, DOĞA, DİLA, HİLMİ ÇALIŞ, OVAYENİCE, SEMAZEN, SIRMA ÇIKMAZI, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ÇATALCA sk bölgelerinde 10/06/2023 09:30:00 - 10/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ dumlupınar caddesi bölgelerinde 10/06/2023 13:00:00 - 10/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.