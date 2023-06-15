BEDAŞ duyurdu! Hafta sonu kesintileri 8 saat sürecek

16 HAZİRAN 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, CANSU, DOSTLAR, DÜNYA, EFLATUN, GAMZE, KASIM, KINALI, KUMSAL, MERAL, MURAT SUYU, ÇETİN EMEÇ, İHSAN KOÇER sk bölgelerinde 16/06/2023 01:00:00 - 16/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/06/2023 02:00:00 - 16/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 16/06/2023 09:00:00 - 16/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2069., 2144., 2186. sk bölgelerinde 16/06/2023 09:00:00 - 16/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 16/06/2023 09:00:00 - 16/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, BÜYÜKÇAVUŞLU, GÜLPEMBE, GÜVEN, HARİTACILAR, MUKADDES, NADİREN, SAKİN ÇIKMAZI, SAZLIK, SERİN, TANE, TOPAĞACI, TÜRKLER, UÇUK, VEFA, YEŞERTİ, ZEKİ, ZERDE, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 16/06/2023 09:00:00 - 16/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, ERBAA, FERİT GÜNDOĞAN, HASAN ÜSTÜN, KAMER, MAHMUT İKİNCİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SERAP, ULAŞ, İNCİ, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 16/06/2023 09:30:00 - 16/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİKKAYA, GURBET, KADRİ TEZEL, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NARDENK, PIRILTI, SEDAT AKINCI, ZAFER KIZILTAN sk bölgelerinde 16/06/2023 09:30:00 - 16/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah HAZAN sk bölgelerinde 16/06/2023 13:00:00 - 16/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

