BEDAŞ duyurdu! Kesinti 8 saat sürecek

16 ARALIK 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AHUDUDU, AKDENİZ, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, BARINAK, BARLAS, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, FUNDA, GÖKOVA, GÜREŞ, HARMAN, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KOCATEPE, MAHİNUR, MELTEM, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PALA, PELİNSU, PİLOT, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, YELPAZE, YUNUS NADİ, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk / bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATİFET, BARINAK, BARLAS, FUNDA, PELİNSU sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce - ÇANTA mah RAMPA SOKAK bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ACIPAYAM, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, GÜÇLÜ, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, NEZİRAĞA, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.