BEDAŞ duyurdu! Kesinti 8 saat sürecek
BEDAŞ, Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ve Önleyici Bakım Sebebi ile Silivri'de elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kimi mahallede 8 saate varacak kesinti detayları haberimizde…
10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 10/05/2023 09:30:00 - 10/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY, UZUNGÖL sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, USKUMRU, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÖLET, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNBEY, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TABİP, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, VARDAR, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/05/2023 13:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.