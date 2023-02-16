BEDAŞ, elektrik kesintileri yapacak

17 ŞUBAT 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 17/02/2023 09:00:00 - 17/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEVFİK FİKRET, TUTUM, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, ZAĞNOSPAŞA, İNKILAP sk bölgelerinde 17/02/2023 09:00:00 - 17/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/02/2023 09:00:00 - 17/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, CAMBAZTEPE, DEVECİOĞLU, EFSUN, EZBER, EŞİT, FINDIKLI, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HANEDAN, KIVANÇ, KIZILCIK, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, ZÜHRE, ŞİMAL sk bölgelerinde 17/02/2023 09:00:00 - 17/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 17/02/2023 09:00:00 - 17/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 17/02/2023 13:00:00 - 17/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah FINDIKLI, KEMER sk bölgelerinde 17/02/2023 16:00:00 - 17/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.