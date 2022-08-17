BEDAŞ elektrik kesintisi yapacak

18 AGUSTOS 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MÜGE sk bölgelerinde 18/08/2022 09:00:00 - 18/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 18/08/2022 09:00:00 - 18/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, MAARİF, İSTİKLAL sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 18/08/2022 09:00:00 - 18/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 18/08/2022 09:00:00 - 18/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, TOKSÖZ sk bölgelerinde 18/08/2022 16:00:00 - 18/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 18/08/2022 16:00:00 - 18/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIYONCA, ATADAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İLALDI sk bölgelerinde 19/08/2022 09:00:00 - 19/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 AGUSTOS 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIYONCA, CÜMLE, GÜVENÇ, KASAPOĞLU, KÜHEYLAN, TATLIPINAR sk bölgelerinde 19/08/2022 09:00:00 - 19/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 19/08/2022 13:00:00 - 19/08/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIKAHVE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, MELODİ, SUATLAR, TATLIPINAR, ZELİHA, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV sk bölgelerinde 19/08/2022 13:00:00 - 19/08/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DÜZEN sk bölgelerinde 19/08/2022 16:00:00 - 19/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞUHAN, SULUCA, YAZICI, İNCESU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DOĞUHAN, PARSELLER sk bölgelerinde 19/08/2022 16:00:00 - 19/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 AGUSTOS 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah PAMUKOVA sk bölgelerinde 20/08/2022 01:00:00 - 20/08/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

