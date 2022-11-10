BEDAŞ 'Derin bir üzüntü içindeyiz'
10 Kasım töreni sırasında siren çalınmadan önce meydana gelen elektrik kesintisi ile ilgili olarak BEDAŞ yazılı açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla bu sabah Silivri'de düzenlenen tören sırasında saat 09:05'te siren çalınmasınden 2-3 dakika önce başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren elektrik kesintisi çeşitli tepkilere sebep oldu.
Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.