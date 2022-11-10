BEDAŞ 'Derin bir üzüntü içindeyiz'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla bu sabah Silivri'de düzenlenen tören sırasında saat 09:05'te siren çalınmasınden 2-3 dakika önce başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren elektrik kesintisi çeşitli tepkilere sebep oldu.

Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.