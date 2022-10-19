BEDAŞ Eski müdürüne son görev
Türkiye Elektrik Kurumu'nun son yöneticisi, BEDAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünün ilk müdürlerinden Elektrik Mühendisi Muharrem Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Muharrem Özkan (74) bugün Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeni mezarlıkta defnedildi.
Özkan ailesini acılı günlerinde BEDAŞ eski çalışanlarının yanı sıra MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Belediyesi Eski başkanı Hüseyin Turan, STK ve oda temsilcileri ile sevenleri yalnız bırakmadı.