BEDAŞ paylaştı: 8 saatlik kesintiler olacak

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden duyurdu.

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

2024-11-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 04/11/2024 09:00:00 - 04/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-04 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİKKAYA, GURBET, KADRİ TEZEL, MÜRVET, MİMAR SİNAN, PIRILTI, SEDAT AKINCI, ZAFER KIZILTAN sk bölgelerinde 04/11/2024 09:00:00 - 04/11/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-04 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah AŞKIN sk bölgelerinde 04/11/2024 12:00:00 - 04/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.