Bedava karpuzu duyan geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş mağazası, dikkat çekici bir kampanyaya imza atarak müşterilerine 1 kamyon dolusu ücretsiz karpuz dağıttı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde hizmet veren mağazada gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 12 ton karpuz ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. Karpuz dağıtımı haberini duyan vatandaşlar mağaza önüne akın etti. Kısa sürede büyük bir kalabalığın toplandığı dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı. Vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde böylesi bir jestin oldukça sevindirici olduğunu belirterek, mağaza yetkililerine teşekkür etti.

Mağaza yöneticileri ise kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü ve bu tür etkinlikleri zaman zaman tekrarlamayı düşündüklerini ifade etti.