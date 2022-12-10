Bedel görevini devretmeye hazırlanıyor

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Beyzat Bedel, 5. Olağan Genel Kurul öncesi görevi hakkında bir açıklamada bulundu. Bedel, açıklamasında şu ifadelerine yer verdi: “Kurucusu olduğum ve iki dönem Başkanlığını yaptığım Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği başkanlığı görevimi 5. Olağan Genel Kurulunda devir edeceğim.

“VEDA DEĞİL, YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN BİR GÖREV TESLİMİ”

Bu veda SİLİVRİBULGOC'ten tamamen koptuğum anlamına gelmiyor. Bu bir veda değil yeni başlangıçlar için bir görev teslimi. Yine Derneğimizin içinde yer alacağım. SİLİVRİBULGOC benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Kuruluşumuz olan 2013 yılından bu yana Üyelerimizin de büyük katkı ve destekleri ile çok ciddi çalışmalara imza attık.

“ATA MİRASINA SAHİP ÇIKARAK GELENEK VE GÖRENEKLER SÜRDÜRÜLECEK”

Derneğimizi Silivri başta olmak üzere Trakya ve Balkanlarda tanınır bir hale getirdik. Eminim benden sonra gelecek Başkan ve Yönetimimiz bayrağı daha da yukarıya taşıyacaklardır. Her zaman değişime açık olmak ve buna bağlı olarak ta hiçbir görevde bir kişinin devamlı kalmaması gerekir.

Bizden sonra daha iyi işler yapacağına inandığımız arkadaşlarımıza görevimi gözümüz arkada kalmadan devir edeceğiz.

Misyonumuz çerçevesinde SİLİVRİBULGOC, Balkanlardan anavatana göç etmiş ve Balkanlarda yaşamaya devam eden Türklerin ve Müslüman topluluklarının birlik, beraberlik içinde yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmaya, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye, Balkanlarda ata mirasına sahip çıkarak gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi için faaliyet göstermeye devam edecektir.

TEŞEKKÜR

Bu zamana kadar bizlere destek olan Başta Kurucu Başkanımız Taner Şafak'a dernek üyelerimize ve Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla bir araya geleceğimiz 5. Olağan Genel Kurulumuzda aramızda olmanız bizleri onurlandıracaktır.”