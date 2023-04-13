Bedel: Var olsun polis teşkilatı
Silivri Ülkü Ocakları mensupları Özgür Bedel Başkanlığında, emniyet teşkilatının kuruluş yıldönümü vesilesi ile ziyaretler gerçekleştirdi.
Ocak mensupları, Emniyet Müdürü Cemil Erim ile görüşüp teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutladıktan sonra, polis memurlarına da çiçek sunumunda bulunarak tebrik ve başarılarının devamına yönelik dilekleri aktardı.
Bedel, “Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı olan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 178.Yıl Dönümü münasebetiyle ziyaret gerçekleştirip çiçek takdim ettik. Var olsun polis teşkilatı…” diyerek düşüncelerini paylaştı.