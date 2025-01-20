'Bedensiz Duygular' Şiir Dinletisi Gerçekleştirildi
Leyla Köroğlu'nun 'Bedensiz Duygular' kitabında yer alan şiirler, İbrahim Çeşmecioğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen dinletide sanatseverlerle buluştu. Silivri Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, yoğun ilgi gördü.
Belediye Meclis Üyeleri Ebru Onur ve Fatih Çepni ile Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi, programa katılarak sanatçıya plaket takdim etti. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selam ve sevgilerini ileten yetkililer, sanat ve kültür etkinliklerinin önemine vurgu yaptı.
Silivri Belediyesi’nin sanat dostu projeleri kapsamında düzenlenen dinleti, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.