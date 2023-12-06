BEE'O propolis, 10'uncu Yılı'nı İstanbul'da düzenlenen davette kutladı

İSTANBUL (İHA) – 2013 yılında üretimine başladığı propolisi herkese ulaştırmayı hedefleyen kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur BEE’O propolis markasının 10’unucu yılını düzenlenen davette kutladı.

2013 yılında arı ürünleri üretimine başlayan kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur markasının 10’uncu yılını İstanbul’da düzenlenen davette kutladı. 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te markasını kuran Aslı Elif Tanuğur ürettiği arı ürünlerini şu anda 36 ülkeye ihraç ediyor. Tanuğur, gerçekleştirilen davette yeni ürünlerini de tanıttı. Davete Burcu Esmersoy ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

‘‘Türkiye’de doğan ve dünyaya yayılan bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz’’

BEE’O Propolis’in Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, markasının 10’uncu Yıl kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada ‘‘10 yıllık yolculuğumuzda, arı gibi hiç durmadan çalışarak, 5 bin sözleşmeli arıcımızla beraber 550 bin kovanda, arısütü, polen, propolis, arı ekmeği, arı zehri ve ham bal ürettik. Ayrıca bu kıymetli ürünleri Ar-Ge merkezimizde, 200 kişilik uzman kadromuzla, yüzde 100 doğal ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış takviye edici gıda ve cilt bakım ürünlerine dönüştürerek, 36 ülkeye ihraç etmeyi başardık. Tüm ürünlerimizi İstanbul’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi olan, 10 bin 500 metrekarelik FDA onaylı, GMP, BRC, IFS sertifikalı tesisimizde üretiyor ve kovandan gelen besin değerlerini koruyarak en saf hali ile tüketicilerimize ulaştırıyoruz. BEE’O Propolis olarak Türkiye’de doğan ve dünyaya yayılan bir marka olmanın gururu ile ülkemizi en iyi şekilde uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

‘‘Başarının sırrı arılarla birlikte bilimde’’

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “BEEO’nun başarısının sırrı hem arılarda hem de bilimde. Biz arıların ürettiği bu harika ürünleri hem herkesin kolayca kullanacağı formlara dönüştürdük, hem de bunu yaparken ürünün tamamen doğal, katkısız ve etkili olmasını sağladık. Ar-Ge merkezimizde, üniversitelerle beraber yürüttüğümüz klinik ve bilimsel çalışmalarla da bu olumlu etkileri bilimsel olarak ispatladık. Hali hazırda Anadolu Propolisi Damlamız ile yapılmış ve literatüre girmiş, 20’yi aşkın bilimsel çalışmamız bulunmakta. Hem ürün portföyümüzü hem de bilimsel ve inovatif çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Burcu Esmersoy: ‘‘Markanın doğal, faydalı ve lezzetli ürünlerini düzenli olarak kullanıyorum’’

Davete katılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy’da marka ile tanışma hikayesini anlattı. Esmersoy, ‘‘Yıllar önce markanın kurucusu sevgili Aslı’yı TV programıma davet etmiştim, ilk olarak arı ürünleri ile orada tanıştım diyebilirim. O günden bugüne, BEE’O’nun doğal, faydalı ve lezzetli ürünlerini düzenli olarak kullanmaya başladım. Doğal ürünlerin; genç, güzel ve sağlıklı kalmamıza katkı sağladığına inanıyorum. Özellikle, shotlar, ham ballar, spreyler ve damlaları çok severek kullanıyorum. Gücünü doğadan ve bilimden alan bu ürünlerin sizlere de afiyet ve şifa olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.