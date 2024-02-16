Beefull'da Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Alper Arın atandı

Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Beefull’da, Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CGO) görevini Alper Arın üstlendi.

Elektrikli araç ve şarj istasyonları sayısı Türkiye genelinde hızla artarken sektörün öncü markalarından biri olan Beefull’da, Büyümeden Sorumlu Başkan Yarımcısı (Chief Growth Officer) olarak Alper Arın atandı.

Yapılan açıklamaya göre Beefull CGO’su olarak görevine 1 Ocak itibarıyle başlayan Alper Arın, 25 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca önde gelen ulusal ve uluslararası markalarda satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlendi. Makine Mühendisliği mezunu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden MBA derecesi bulunan Arın, mezuniyetinin ardından 1998-2003 yılları arasında Logo Yazılım A.Ş.’de Dağıtım Kanalı Satış Uzmanı olarak çalıştı. BOC- Linde Gas bünyesinde Satış Mühendisi olarak çalışmasının ardından, 2005-2017 yılları arasında Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Shell Petroleum International’da Satış Müdürü ve Global Müşteri Deneyimi Müdürü gibi farklı yöneticilik pozisyonlarında önemli projeler yönettikten sonra İngiltere, Hollanda, Almanya ve Türkiye pazarlarından sorumlu olarak ‘Yeni Pazarlar- İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Alper Arın, Ocak 2024 itibariyle Beefull CGO olarak göreve başlamasından önce Keller Williams Boğaziçi şirketinde Büyümeden Sorumlu Yönetici olarak çalıştı.