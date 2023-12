Begüm Referans Grup yeni yıla holding olarak giriyor

Begüm Referans Grup, yeni yıl öncesi çalışanları ile birlikte yemek organize etti. Şirket yöneticileri ve çalışanlarının aileleri ile katıldığı programda Begüm Referans Grup’un holding başvurusunun kabulü kutlandı.

Begüm Referans Grup yönetimi ve çalışanları ile birlikte yeni yıl öncesi motivasyon yemeği gerçekleştirdi. Aileleri ile birlikte katılan davetliler birbirinden farklı etkinlikle doyasıya eğlendi. Şirketin yıl içerisinde başarılı olan gruplara ödüller dağıtılırken gecenin devamında çeşitli sahne performansları sergilendi. Ayrıca program öncesi çalışanlarına bir konuşma yapan Begüm Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, holding başvurusunda bulunduklarını ve başvurunun kabul edildiğinin müjdesini verdi. “Yeni yılda Begüm Referans Holding çatısı altında çalışacaksınız” diyen Bakioğlu, “Yeni yıla artık Begüm Referans Grup olarak değil de Begüm Referans Holding olarak gireceğiz. Holding başvurumuz geçen hafta kabul edildi. Yeni yılın ilk 10 gününde bitiriyoruz. Yeni yılın ilk ayında artık Begüm Referans Holding’te çalışacaksınız. Bu hepinizin sayesinde oldu, hepinize minnettarım. Elinizden geleni yaptınız” dedi.

“Sosyal bir firmayız, çalışanlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz”

Yıl içerisinde birçok farklı organizasyona imza attıklarını söyleyen Bakioğlu, “Bu etkinlik Begüm Referans’ın her yıl geleneksel olarak yapmış olduğu motivasyon etkinliği. Her sene yeni yıl öncesi gerçekleştiriyoruz, başarılı arkadaşlarımıza ödül veriyoruz. En iyi grupları seçiyoruz, bu gruplar ödül alıyor. Hem motivasyon oluyor hem de arkadaşlar eğleniyor. Geleneksel yapmış olduğumuz bir organizasyon. Sadece bu organizasyonda değil biz Begüm Referans olarak çok sosyal bir firmayız. Personellerimize motivasyon amaçlı yıl içerisinde birçok farklı organizasyona imza atıyoruz. Bu tarz etkinlikler ahlak duygusunu arttırıyor, çalışan motive oluyor ve değerli olduğunu hissediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor, ben çalışanlarımın her zaman arkasındayım. Her zaman onların iyi gününde, kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyorum. Begüm Referans’ta çalışan beyaz yaka, mavi yaka herkes bugün burada. Yıl içerisinde bugün olduğu gibi aile günü de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Programın yapıldığı gün mesaisi nedeniyle kutlamaya katılamayan çalışanları unutmayan Begüm Referans Grup, hafta sonu için Bakioğlu Çiftliği’nde kutlama organize etti. Yusuf Bakioğlu çalışanları ile hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.