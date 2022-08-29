Bek: 'Esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinleme programıydı'

“Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmak veya niyet” diyen Bek şunları ifade etti: “Genel Başkanımız Meral Akşener'in Silivri ziyareti sonrası haberler ve yorumlar yapıldı, yapılıyor ve yapılacak. Yapılan haber ve yorumların içeriğine baktığımda birçoğunun Sayın Akşener'in ziyaretinin amacını anlamadan yapıldığını görüyorum.

Ziyaret, tüm Türkiye genelindeki il ve ilçelerde olduğu gibi, esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinleme programıydı. Bu etkinlikte Genel Başkanımız sadece vatandaşların sıkıntılarını, sorunları dinleyip, bunları tespit edip, çözüm İçin genel bir çalışma yapılmasından ibaretti.

Genel Başkanımız benim de İstanbul ilçelerinde birçoğuna katıldığım programlarda aynı formatı uyguluyor. Ne bir partiyi eleştiriyor, yeriyor, ne de kendi partimizi övüyor. Amaç sadece vatandaşın sorunlarını tespit edip, bunu gündeme taşımak ve bunlarla ilgili genel merkezde çözüm üretmek.

Sayın Akşener'in bu formatta program yaptığını anlamadan yorum yapan arkadaşlara konuyu anlamadığı için, ya da formatın ne olduğunu bilmediği için bir şey diyemiyor, saygı duyuyorum.

Fakat niyeti farklı olup, bir kesime yaranmak isteyen kuş beyinlilere de bir kaç hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim.

“AKŞENER'İN PROGRAMI ESNAF ZİYARETİ VE HALKLA BULUŞMAYDI”

1 - Genel Başkanımız Meral Akşener'in programı esnaf ziyareti ve halkla buluşmaydı. Parti sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlar, yaptığımız duyurular ve verdiğimiz reklamlarda bunu net olarak ifade ettik. Sadece programın başlama noktası AKOM'un yaptığı uyarılar üzerine değişti. Çay bahçelerinin önüne aldık, olası bir yağışta vatandaşın çay bahçelerine sığınıp, şemsiyeler altında ıslanmaması adına.

“KARŞILAŞTIRMAK, ELMA İLE ARMUDU TOPLAMAKTAN İBARETTİR”

2- Sayın Akşener'in esnaf ziyareti programı İle Cumhur İttifakı'nın en popüler bakanının günler öncesinden halka çarşı meydanında halka hitap edeceği duyuruları yapılıp, 150-200 kişiye konuşmasını karşılaştırmak, elma ile armudu toplamaktan ibarettir. Sayın bakanın halka hitap edeceği pankartlar ve parti sayfalarından duyurulmuş, alana konuşma düzeni yapılmış ve sonuç ortadadır. Biri mitinglerin konuşma alanı diğeri sokaktır. Sayın Akşener esnaf ziyareti yaparken iş yerine girerken sadece yanına il başkanı, bölge milletvekilini ve ilçe başkanını alır. Tabi ki basında iş yerine girer. O yüzden iş yerleri önündeki fotoğraf bir önem arz etmez.

“SİLİVRİ HALKI'NIN AKŞENER'E TEVECCÜHÜ ÇOK FAZLADIR”

3 - Evet Silivri Halkı'nın Akşener'e teveccühü çok fazladır. Programı takip eden gazeteciler bile zaman zaman vatandaşın ilgisinden Sayın Akşener'e ulaşmakta zorluk çektiği gibi, ezilme tehlikesi bile geçirdiler. Vatandaşlar, özellikle kadınlar Sayın Akşener ile fotoğraf çekilmek için adeta yarıştılar.

“PROGRAMDA MİTİNG YOKTU VE İLÇE BAŞKANLIĞINIZDA BÖYLE BİR HAZIRLIĞI YOKTU”

4 - Genel Başkanımız Meral Akşener'in programında miting yoktu ve ilçe başkanlığınızda böyle bir hazırlığı yoktu. Sayın Akşener bizden önceki ilçedeki yağıştan dolayı oradaki programını erken kesip, Silivri programına da yaklaşık bir saat erken gelmiş ve başlamıştır. Yani esnaf ziyareti için çok büyük bir kalabalık toplama gibi bir beklentimiz yoktu. Sadece ilçe teşkilatı olarak altı aylık bir partiyken, Silivri'de bizi üçüncü parti yapan Silivrili vatandaşlarımıza Genel Başkanımızın geleceğini duyurarak görevimizi yaptık. Genel başkanımız ve yöneticilerimiz Silivri programından ve gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek ilçemizden ayrıldı.

“SİYASİ SORULARA CEVAP VERMEDİ”

5 - Yerel gazetecilerin soru sorma isteğini “Bu programda siyasi sorulara cevap vermiyorum, verdiğim zaman o cevaplar gündem oluyor. Burada yaptığımız etkinlik geri planda kalır, bir gün gelir oturup uzun uzun sohbet ederiz” diyerek gerekçesini ortaya koyarak kibarca geri çevirdi.

“PROGRAM BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ”

Özün sözüne gelirsek, genel başkanımız, yöneticilerimiz ve ilçe teşkilatı olarak Türkiye genelinde uygulanan formatı ilçemiz de de uyguladık. Ve başarılı bir şekilde de sona erdi, bunun göstergesi de Genel Başkanımıza dert yanan öğrenci kardeşimizin serzenişinin videosunun 24 saat içinde 10 binlerce kişi tarafından izlenmesidir. Silivri'den genel başkanımızın sayesinde öğrenci kardeşlerimizin sıkıntıları bir kez daha dile geldi.”