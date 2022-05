Bek 'Hayırlı Bayramlar'

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik Bek, mesajında şu ifadelere yer verdi; Ülkemizin ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği, insanların da hayatını kaybetmesine neden olan bir virüsle mücadelenin sonuna geldiğimiz bu günlerde, her zamankinden daha fazla inançla Yüce Allah'a ve birbirimize sarılmamız gereken bir Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Sahip olduğumuz nimetlerin değerini ve israftan kaçınmanın önemini bir kez daha öğrendik.

Bu zorlu süreçte açlıkla imtihan edilen milyonlar oldu. Biz de Ramazan boyunca ülkemizde ve dünyada yokluk, fakirlik ve hatta açlık içerisinde yaşayan insanların zorluklarını oruç ibadetimizle anladık. Herkesin kesesine uygun bir şekilde verdiği desteklerle, millet olarak dayanışmamızı sağlamaya çalıştık. Bu sene iftarlarımızı eş dostla, vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahipleri ile beraber açmaya gayret ettik, birbirimiz için ettiğimiz dualarla ve yapabileceğimiz kadarıyla yardımlarla, sahip olduğumuz dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdik.

Bu Ramazan Bayramı’nda bizlere düşen kırgınlık ve küskünlükleri geride bırakıp birlik ve beraberliğimizi artırarak huzur dolu bir bayram geçirmek.

Milletimizin huzur ve barışa kavuşması ve ekonomik problemler nedeniyle, işsizlik nedeniyle karamsar ve umutsuz günlere uyanan vatandaşlarımızın karamsarlığının son bulması, Türkiye’mizin yarınlara umutlu insanlar ülkesi olması en büyük dileğimizdir.

Ülkemizin İç huzuru, birlik ve beraberliği sağlamış, dünya ile ilişkilerini en iyi seviyeye getirmiş ve örnek olmuş bir ülke hüviyetine tam anlamıyla kavuşması ve Covid-19 belasından artık can kaybı olmadan tamamen insanlığın kurtulması dileğimiz ve hedefimizdir. Bu süreçle ilgili düşüncelerimizi ve eksiklikleri muhalefet için değil, tek bir can daha kaybolmasın, tek bir vatandaşımız aç kalmasın diye ettiğimiz yeminlere sadakatle ve milletimizin bize verdiği sorumlulukla söylemeye ve yetkililere yardımcı olacak önerilerde bulunmaya devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve milletimizin İYİ olması için de azimliyiz. Yine milletimizden aldığımız güçle, kararlı ve inançlıyız. Her günümüz bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun. Hayallerini kurduğumuz bir gelecek için, Türkiye için olsun.

Bu duygularla Silivrili vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur, barış ve mutluluk dolu nice Ramazanlara bizleri ulaştırmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.