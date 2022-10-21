BEK 'İYİ parti Silivri ilçe başkanlığına adayım'

İYİ Parti ilçe Başkanı A. Refik Bek, Son günlerde hakkımda çıkan söylentiler üzerine böyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu diyerek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Son günlerde hakkımda çıkan söylentiler üzerine böyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. İYİ Parti’de kongre sürecinin başlamasının ardından iki arkadaşımız İYİ Parti İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İlçe başkanı olarak kendilerine üye kayıtlarını teslim ederek, başarılar diledim.”

“Bu görüntüler sosyal medya ve basında yer almasının ardından, birçok partilimiz ve birçok arkadaşım bizzat ziyaret ederek ya da telefonla arayıp ‘Aday olmuyor musun ‘diye sordu. Köy ziyaretlerimiz de de bu tür söylentilerin bazı kesimler tarafından bilinçli olarak yayıldığına şahit olduk. Hatta ‘Refik Bek aday olmayacak, yerine başka bir ismi aday gösterecek ‘söylentilerinin de yayıldığını tespit ettik. “

Bu bilgilerin yanlış olduğunu, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı’na 3. Olağan Kongremiz de aday olacağımı, parti üyelerimize ve kamuoyuna belirtmek istiyorum. İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı olarak partimize yakışan bir genel kurul ile ilçe başkanımızı ve yeni yönetimimizi delegelerimizin oylarıyla seçeceğiz. Bu süreçte adaylığını açıklayan iki arkadaşıma başarılar diliyorum. Genel kurulumuz Silivri’mize ve partimize hayırlı olsun.”