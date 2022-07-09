Bek'ten Kurban Bayramı mesajı

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik Bek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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  • 09.07.2022 00:54
  • Güncelleme: 09.07.2022 00:54
Bek'ten Kurban Bayramı mesajı
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Mesajında bayramların bütünleştirici ve birleştirici yönüne vurgu yapan Bek “Geçmişle günümüz arasındaki en kuvvetli bağlardan biri olduğu gibi aileleri hatta nesilleri bir araya getiren bayramlarda birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edelim. Birlik ve beraberliğimizi korudukça her günümüzü bayram yapmak elimizdedir. Bugüne değin inancımızı ve birliğimizi korudukça her sorunu defettik.  Toplumumuzda dostluk kardeşlik ve dayanışma ruhunun vücut bulduğu, ortak değerlerimizin anımsandığı bu mübarek günlerde bir elin verdiğini diğer elin görmeyecek şekilde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olabilmek bayramların en güzel tarafıdır. Vefa ve merhamet duygularının en derinden yaşandığı bu özel günlerde Yaptığımız iyiliklerin ettiğimiz duaların da bu güzel coğrafyaya huzur ve barış getireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin ve Silivrili   hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi

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