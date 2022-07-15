Bek 'Terörle mücadele siyaset üstüdür ve devlet meselesidir'

Türk Milleti ve Türk Demokrasisi 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ adı verilen terör örgütünün kanlı darbe girişimine hedef olmuştur.

Bu karanlık ve kanlı gecede FETÖ’cü teröristler, başta demokrasimizin yıkılmaz kalesi olan ve Kurtuluş Savaşı’mızda ‘Gazi’ unvanını alan TBMM olmak üzere stratejik öneme sahip noktaları bombalamış veya işgal girişiminde bulunmuştur.

Kahraman özel harekât polislerimizi, devletinin yanında olan askerlerimizi ve kendilerine karşı kahramanca mücadele veren sivilleri şehit etmekten geri durmamış ve binlerce insanımızın gazi olmasına neden olmuştur.

Nihayetinde birlik ve beraberliğimizi hedef alan vatan hainleri, vatanseverler karşısında diz çökmüş ve tankları durduracak kadar güçlü olan Türk milleti devletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamış, milletinin birliğini kurtarmıştır.

Bu yaşananlar henüz hafızalarda yerini korurken, hafızalardan silinmemesi gereken başka gerçeklerde vardır ve bu gerçekler algılara kurban edilmeyecek kadar kıymetlidir.

Sırf siyasi menfaatleri için ve üç beş oy uğruna seçim meydanlarında veya medyanın yandaş olan kısmında, kendilerine karşı demokrasi kulvarında mücadele verenleri FETÖ’cü vatan hainleriyle yan yanaymış gibi göstermeye çalışmak amacıyla şerefli ve vatansever insanlara iftira atanları tarih unutmayacak ve vicdanlar affetmeyecektir.

Bununla birlikte bizim anlayışımıza göre gerçekler algılar değil olgulardır. Bu olgular bize, 2018 seçimlerinden sonra Gazi Meclise giren İYİ Parti’nin verdiği ilk önergenin ‘FETÖNÜN SİYASİ AYAĞININ ARAŞTIRILMASI’ konulu olduğunu ancak bunun Cumhur İttifakının oylarıyla REDDEDİLDİĞİNİ, 2019 yılında İYİ Parti’nin AYNI KONUDA yine önerge verdiğini ancak YİNE Cumhur İttifakının OYLARIYLA REDDEDİLDİĞİNİ göstermektedir.

Bilinmelidir ki, terörle mücadele siyaset üstüdür ve devlet meselesidir. Yine bilinmelidir ki siyaset yapmak iftira atmak değildir.

Bu duygularla siyaset yapmanın sorumluluğunun bilincinde olan ve hiçbir zaman ‘safmışız aldatıldık ‘demeyen bir siyasetçi ve siyasi iradenin mensubu olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından şehit edilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.