Bekçi kulübesi alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde bir site inşaatındaki bekçi kulübesi yandı.

Bekçi kulübesi alev alev yandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde bir site inşaatındaki bekçi kulübesi yandı.

Akhisar mahallesinde devam eden site inşaatındaki bekçi kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen bekçi kulübesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kulübe kullanılamaz hale geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman