Bekçi kulübesinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde inşaatın bekçi kulübesinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz halde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde 67 yaşındaki Halil İbrahim Tezcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise kulübenin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli ölüm vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.