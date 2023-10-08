Bekir İrtegün: 'Genel anlamda kötü bir hakem yönetimi görmedim'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün, galip geldikleri Ankara Keçiörengücü maçındaki hakem yönetimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel anlamda çok kötü bir yönetim görmedim. Bunu kazandığımız için söylemiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşan Tuzlaspor, mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün, çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Üstteki takımlar puan kaybetmişti. Keçiören de üst taraflı alakalı mutlaka 3 puan parolası ile çıkmıştı. Maça geldiğimizde topu genelde o ayağında tutan, sakin oynayan, planladığımız gibi bu şekilde gitmesi ayrı bir sevindirici. O güvenli oynamak çok önemli. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Şimdi deplasmanda öz güven de geldi. Gol yemeden galip gelmek ayrı bir heyecan verici bizim için. Ben başta oyuncu kardeşlerimi, yöneticilerimizi, personelimizi, herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Stresli bir maç geçirdiklerini belirten İrtegün, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk bizim gördüğümüz kartta pozisyon çok uzaktı. Ben kulübeyle bir şey konuşuyordum. O yüzden görmediğim için yorum yapmayacağım. Keza diğer pozisyon da çok uzaktı. Bunu izlesem daha doğru yorum yaparım açıkçası ama hakem için de zor bir maçtı. Çünkü topu oyuna oynayan bir deplasman takımı, puana çok ihtiyacı olan iki takım. Bunlar açıkçası gerilimi arttıran şeyler. Genel anlamda ben çok kötü bir yönetim görmedim diyebilirim. Bunu kazandığımız için söylemiyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Mutlaka ufak tefek hatalar vardır. İzleyince daha net görürüz biz de onları."