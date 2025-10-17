Bekir Karadeniz: 'Daha mütevazı bir takımız ama güç olarak herkesle aynı seviyedeyiz'

Pendiksporlu futbolcu Bekir Karadeniz, Trendyol 1. Lig’de zirve mücadelesi veren diğer takımlara göre mütevazı bir kadroya sahip olmalarına rağmen güç olarak aynı seviyede olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’un 26 yaşındaki futbolcusu Bekir Karadeniz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımda herkesin birbirini tamamladığını vurgulayan Karadeniz, genç bir takım olmalarından dolayı performanslarını maçın tamamına yayabildiklerini belirtti. Bekir Karadeniz, Uğur Uçar’ın görev dağılımı ve taraftar desteğinin kendilerini motive ettiğini ifade etti. Pendikspor’da arkadaşlık bağlarının güçlü olmasının sahada alınan sonuçlara etki ettiğini aktaran Karadeniz, "Biri oynamasa diğeri aynı performansı verebiliyor. Çok güzel maçlar geçiriyoruz, çok dinamik bir takımız. Örneğin Bodrum ve Çorum iyi kadrolar kurdu. Biz daha mütevazı bir takımız ama güç olarak çok farklı bir seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Diğer rakiplere göre, maçın özellikle ilk yarılarından sonra biz daha güçlü oynuyoruz. Bunu ligin tamamına yaymayı planlıyoruz. Maç maç ilerliyoruz, her maç farklı bir havada çıkıyoruz. Takımda herkes çok istekli oynuyor. Her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Şampiyonluk olmazsa en kötü play-off hattında tamamlamayı hedefliyoruz. 9 haftalık periyotta bunu yansıttık ve daha devamının geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erzurum’a karşı zorlandık ama maçı çevirmeyi başardık"

Sezonun ilk 9 haftalık periyodunda zorlandıkları maçlara da değinen Karadeniz, "Amedspor deplasmanında zorlandık. Tabii bazı talihsizlikler oluyor; kötü goller yiyebiliyoruz ve fırsatları değerlendiremiyoruz. Aslında çok fazla zorlandığımız bir maç olduğunu düşünmüyorum. Erzurum maçı vardı; 3-0’dan 3-3’e çevirdiğimiz maç. Çok zordu. Maça hızlı başladılar, bir anda 3-0 geriye düştük. Ne olduğunu anlamadık ama maçı çevirmeyi başardık. Çok güzel bir maçtı. Erzurum maçını da söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"Uğur Uçar geldikten sonra bilinçli oynamayı öğrendim"

Kendi performansını da değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Uğur Uçar’ın görev dağılımının kendisini geliştirdiğini belirtti. Karadeniz, "Önceden daha bilinçsiz oynuyordum, çoğu zaman ne yaptığımı bilmiyordum. Uğur hoca geldikten sonra daha çok görevime odaklanıyorum. Bana; ’Bizim sağ bekimizin daha fazla önde iş yapmasını istiyoruz. Rakibi geride sen karşılayacaksın’ diyor. Ben rakip beki karşılıyorum. Görev dağılımı olarak güzel bir sistem var. İleri-geri koşmak bizi zorluyor ama genciz ve yapmak zorundayız. İlk üç maçta ikinci yarılarda oyuna girdim ve benim için cidden iyi geçti. Erzurum maçında 3-0 geriye düşmüştük, 3-3 oldu. Girdikten sonra top daha çok bizde kalmaya başladı. Daha çok pas oyununa yönelik oynadık ve pozisyonlar da bulduk" şeklinde konuştu.

"Uğur hocanın iletişimi herkesle çok iyidir ve lafını asla esirgemez"

Uğur Uçar ile ilişkilerini de anlatan Bekir Karadeniz, "Uğur hoca futbolu bırakmadan önce birlikte Pendik’te oynuyorduk. Daha sonra hocalığa geçti. İletişimi herkesle çok iyidir ve lafını asla esirgemez. Bu açıdan bizim için çok iyi. 30 yaşındaki oyuncuya da, 15 yaşındaki oyuncuya da fırsat veriyor ve bu durum oyuncular tarafından da görülüyor. Sakarya maçında 5 ya da 6 tane 2006 doğumlu oyuncuyla çıkmıştık ve o maç da çok iyi geçti bizim için" diye konuştu.

"Maç öncesi ritüel olarak olabildiğince rahatsız olmaya çalışırım"

Maç öncesi ritüelini kendini olabildiğince rahatsız etmek üzerine belirlediğini paylaşan Karadeniz, "Soyunma odasına gittiğimde önce tekmeliklerimi gider alırım. Ondan sonra plaster falan hepsini yerine koyarım. Önce konçları falan çekerim. Normalde rahatsız ediyor. Onları giyerim. Olabildiğince rahatsız olmaya çalışırım. Stresli çıkayım isterim. Rahat çıkarsam kesinlikle olmuyor" ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.

"Harris ve Wilks takıma çok çabuk kaynaştılar"

Pendikspor’un bu sezon kadrosuna kattığı Jonson Clarke-Harris ve Mallik Wilks’ın takımla olan iletişimiyle ilgili de konuşan Bekir Karadeniz, "Aynı bizden birisi gibiler. Mesela Thuram var; Türk gibi. Hiç durmadan herkese söylenebilir. Harris ve Wilks takıma çok çabuk kaynaştılar. Her görmesinde selam verir, sarılır. İkisi de öyle. Hep yardım ediyorlar. Bazı oyuncular takmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Topla çok buluşabileceğim yerlerde oynamaktan keyif alıyorum"

Oynamaktan keyif aldığı ve kendini rahat hissettiği pozisyonla ilgili de fikirlerini paylaşan Karadeniz, "Normalde 10 numara derdim. Ama bazı maçlar rakip kapandığı zaman orada topla buluşmak zor oluyor. O yüzden genelde 8 numara. Benim için topla çok buluşabileceğim yerler. Orada oynamaktan daha çok keyif alıyorum" dedi.

"Pendikspor taraftarı bize güvensinler, güvenlerini boşa çıkarmayacağız"

Son olarak Pendikspor taraftarına seslenen Bekir Karadeniz, "Pendikspor taraftarı her zaman arkamızdalar zaten. Onları her zaman görüyoruz, biliyoruz. Onları da çok seviyoruz. Bizde olmaya devam etsinler. Bize güvensinler. Güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Maçlarda da görüyorlar bunu. Devam etsinler. Onlara çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.