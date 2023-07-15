Bekir Yunus Uçar: 'Amacımız Türk sporunu hak ettiği noktada daha iyi temsil edebilmek'

2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, amaçlarının Türk gençliğini ve Türk sporunu hak ettiği noktada daha iyi temsil edebilmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi’nde FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) düzenlenecek. Bu yıl 6. kez ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar, ‘en iyi padok, en iyi altyapı, en iyi pist ve en iyi tanıtım yapan ülke’ ödüllerinin de sahibi oldu.

Sporun çok önemli ekonomik hareketlilik olduğuna değinen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu yıl Afyonkarahisar’da en uzun soluklu, sürdürülebilirliği en yüksek ve istikrarlı uluslararası organizasyonun da unvanını almış olacağız. Afyonkarahisar’da 300 binin üzerinde seyirciyi, 18 binin üzerinde yabancı izleyiciyi ve bin 500’ün üzerinde de sporcu, teknik ekip ve yöneticiyi ağırlamış olacağız. En fazla sayıda sanatçı ile bir festival, konser organizasyonumuz da olacak. Bütün bunlar aslında sporun, sadece spor olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Spor çok önemli bir ekonomik hareketlilik, çok önemli turizm faaliyetine destek unsuru ve sosyolojik olarak da baktığınızda insanlar üzerinde çok büyük bir etki yaşattığınız bir performans” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Türk sporunu hak ettiği noktada daha iyi temsil edebilmek”

Afyonkarahisar’da yaşayanların bu organizasyonu sahiplendiğine vurgu yapan Uçar, “Bizim buradaki tek amacımız Türk gençliğini ve Türk sporunu hak ettiği noktada daha iyi temsil edebilmek; bunu hem sporcularımızla hem sporcuların faaliyetlerini daha iyi bir organizasyonda yarışmalarını sağlayan ekibimizle gerçekleştireceğiz. Afyonkarahisar’ı çok seviyoruz, çünkü Afyonkarahisar’ın 7’den 70’e herkes, tüm dinamikleri bu organizasyonları sahiplenmiş durumda” diye konuştu.