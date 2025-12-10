Bekirli Mahalle Muhtarından Tarihi Çeşme İçin Çağrı

Binlerce Cana Yıllarca Su Verdi

Muhtar Orta, o günden bugüne ayakta kalan “Koca Çeşme”nin binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvana yıllar boyunca su verdiğini belirterek, günümüzde hayvan sayısı azalmış olsa da çeşmenin hâlâ aktif şekilde su ihtiyacını karşıladığını vurguladı.

Havuzlar Ve Yalaklar Su Kaçırıyor

Çeşmenin mevcut durumunun ciddi bakım gerektirdiğini ifade eden Orta, “Havuzlar ve yalaklar su kaçırıyor. Bu senelere göğüs geren çeşmenin artık bakıma ihtiyacı var” dedi.

Başkan Balcıoğlu’na Çağrı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve belediye ekiplerine seslenen Muhtar Siyami Orta, şöyle konuştu:

“Bu tarihi çeşmeye bir el atılsa, ön kısmına da eski yapısına uygun şekilde bir Beyaztaş çalışması yapılsa çok güzel olur. Aynı eski durumuna getirilmesini istiyoruz.”

Tarihi Miras Geleceğe Taşınsın

Bekirli Mahalle Muhtarlığı adına selam ve iyi dileklerini de ileten Siyami Orta, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.